Плотников Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Андрей Иванович

Плотников Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Плотников Иван Харитонович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.03.1812

Жена: Плотникова Ирина Исааковна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close