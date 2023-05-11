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Плотников Иван Харитонович

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

Между 1811 и 1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Плотников Харитон Иоакимович

Мать: Плотникова Степанида Ивановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плотников Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1811 и 1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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