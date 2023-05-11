Плотников Иван Харитонович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиМежду 1811 и 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Плотников Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1811 и 1812