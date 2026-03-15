Ванюкова Евдокия Ивановна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюкова Евдокия Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1804

умерла Неизвестно

Супруги
Ванюков Никифор Терентиев1807 г.р.
Дети
Ванюков Михей Никифоров1824 г.р.
(Ванюкова) Фекла Никифоровна1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Никифор Терентиев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ванюков Михей Никифоров

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Ванюкова) Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ванюкова) Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Ванюкова) Стефанида Никифоровна

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ванюков Федот Никифоров

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ванюкова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ванюков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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