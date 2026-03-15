Ванюкова Евдокия Ивановна
женский, родилась 1804
умерла Неизвестно
Супруги
Ванюков Никифор Терентиев1807 г.р.
Дети
Ванюков Михей Никифоров1824 г.р.
(Ванюкова) Фекла Никифоровна1828 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Ванюкова) Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ванюкова) Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Ванюкова) Стефанида Никифоровна
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ванюкова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ванюков Никифор Терентиев
Смерть
Неизвестно