Гусева (Федюкина) Агафья Антонова
женский, родилась 1820 ст.
умерла 1860, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
ОтецФедюкин Антон АндреевичНеизвестно г.р.
МатьФедюкина Ирина1779 г.р.
Супруги
Гусев Пахом Гаврилович1818 ст. г.р.
Дети
Гусев Стефан Пахомович1844 ст. г.р.
(Гусева) Марфа Пахомовна1847 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1820 ст.
Отец: Федюкин Антон Андреевич
Мать: Федюкина Ирина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Гусева) Марфа Пахомовна
Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Гусева) Федосья Пахомовна
Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович
Смерть
1860