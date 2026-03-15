Гусева (Федюкина) Агафья Антонова 1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Гусева (Федюкина) Агафья Антонова

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1820 ст.

умерла 1860, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Федюкин Антон АндреевичНеизвестно г.р.
Мать
Федюкина Ирина1779 г.р.
Супруги
Гусев Пахом Гаврилович1818 ст. г.р.
Дети
Гусев Стефан Пахомович1844 ст. г.р.
(Гусева) Марфа Пахомовна1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Федюкин Антон Андреевич

Мать: Федюкина Ирина

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Пахом Гаврилович

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Гусев Стефан Пахомович

Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Гусева) Марфа Пахомовна

Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Гусева) Федосья Пахомовна

Отец ребёнка: Гусев Пахом Гаврилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1860
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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