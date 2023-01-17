Лосев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛосев Сергей Михайлович

Лосев Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1929

Сын: Лосев Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Лосева Ирина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Лосева Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Ирина Михайловна

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close