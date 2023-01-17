Лосев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1929
Сын: Лосев Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Лосева Ирина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лосева Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Ирина Михайловна
Смерть
1980