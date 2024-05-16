Андропова Марва Ермолаева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андропова Марва Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андропов Данил Стефанович

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андропов Семен Стефанов

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андропов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Андропов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
19.01.1875

Дочь: Андропова Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Андропов Стефан Григорьев

Смерть
Неизвестно

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