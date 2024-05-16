Андропов Стефан Григорьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндропов Стефан Григорьев

Андропов Стефан Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андропов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андропов Данил Стефанович

Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андропов Семен Стефанов

Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андропова Марва Ермолаева

Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Андропов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева

Рождение ребёнка
19.01.1875

Дочь: Андропова Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.