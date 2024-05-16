Андропов Стефан Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андропов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андропов Данил Стефанович
Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1873
Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева
Рождение ребёнка
19.01.1875
Дочь: Андропова Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Андропова Марва Ермолаева
Смерть
Неизвестно