Агарина Светлана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агарина Светлана Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1971

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1971

Отец: Агарин Виталий Ермолаевич

Мать: Чупина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Вячеслав Владимирович

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошин Вячеслав Владимирович

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