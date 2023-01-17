Агарина Светлана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1971
Отец: Агарин Виталий Ермолаевич
Мать: Чупина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
25.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошин Вячеслав Владимирович
Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно