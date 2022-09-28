Трошин Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агарина Светлана Витальевна
Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край