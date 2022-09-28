Трошин Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агарина Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
25.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агарина Светлана Витальевна

Ильинка, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

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