Колдунова (Шушман) Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976
Отец: Шушман Иван Сергеевич
Мать: Шушман Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1995
Дочь: Ерошкина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Колдунов Андрей Михайлович
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.11.2002
Дочь: Сенчук Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сенчук Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно