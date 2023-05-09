Колдунова (Шушман) Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колдунова (Шушман) Оксана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1976

Отец: Шушман Иван Сергеевич

Мать: Шушман Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1995

Дочь: Ерошкина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Колдунов Андрей Михайлович

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.11.2002

Дочь: Сенчук Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сенчук Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колдунов Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенчук Сергей Владимирович

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