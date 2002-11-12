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Сенчук Дарья Сергеевна
Сенчук Дарья Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2002
Пол
Женский
Отец
Сенчук Сергей Владимирович
Мать
Колдунова (Шушман) Оксана Ивановна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2002
Отец:
Сенчук Сергей Владимирович
Мать:
Колдунова Оксана Ивановна
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