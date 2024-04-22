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Кривовяз Мария

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кривовяз Григорий Сазонович

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривовяз Илларион Сазонович

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривовяз Тит Сазонович

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ефросинья Сазоновна

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Киевская губерния Богуславский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривовяз Ермолай Сазонович?

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривовяз Еремей Сазонович

Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривовяз Сазон (Т)

Смерть
Неизвестно
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