Кривовяз Мария
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кривовяз Григорий Сазонович
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривовяз Илларион Сазонович
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ефросинья Сазоновна
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Киевская губерния Богуславский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривовяз Ермолай Сазонович?
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривовяз Еремей Сазонович
Отец ребёнка: Кривовяз Сазон (Т)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривовяз Сазон (Т)
Смерть
Неизвестно