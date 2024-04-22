Кривовяз Сазон (Т)
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Мать: Кривовяз Прасковья
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кривовяз Григорий Сазонович
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривовяз Илларион Сазонович
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ефросинья Сазоновна
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Киевская губерния Богуславский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривовяз Ермолай Сазонович?
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривовяз Еремей Сазонович
Мать ребёнка: Кривовяз Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривовяз Мария
Смерть
Неизвестно