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Кривовяз Сазон (Т)

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: Кривовяз Прасковья

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кривовяз Григорий Сазонович

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривовяз Илларион Сазонович

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривовяз Тит Сазонович

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ефросинья Сазоновна

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кривовяз (krivovyaz) Сафрон Сазонович

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Киевская губерния Богуславский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривовяз Ермолай Сазонович?

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривовяз Еремей Сазонович

Мать ребёнка: Кривовяз Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривовяз Мария

Смерть
Неизвестно
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