Тридчикова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТридчикова Мария Андреевна

Тридчикова Мария Андреевна

avatar

Место рождения

с.Карай-Салтыково, Инжавинский р-он, Тамбовская обл.

Дата рождения

04.09.1949

Дата смерти

21.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949

Отец: Тридчиков Андрей Васильевич

Мать: Трухина Анастасия Тимофеевна

с.Карай-Салтыково, Инжавинский р-он, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1973

Сын: Пеунков Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Пеунков Юрий Кириллович

Рождение ребёнка
15.07.1981

Сын: Пеунков Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Пеунков Юрий Кириллович

г. Ош
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеунков Юрий Кириллович

Смерть
21.09.2018
г Щелково, Московской обл.
Захоронение г. Екатеринбург, Лесное кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close