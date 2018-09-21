Тридчикова Мария Андреевна
Место рожденияс.Карай-Салтыково, Инжавинский р-он, Тамбовская обл.
Дата рождения04.09.1949
Дата смерти21.09.2018
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1949
с.Карай-Салтыково, Инжавинский р-он, Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1973
Отец ребёнка: Пеунков Юрий Кириллович
Рождение ребёнка
15.07.1981
Отец ребёнка: Пеунков Юрий Кириллович
г. Ош
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.2018
г Щелково, Московской обл.
Захоронение г. Екатеринбург, Лесное кладбище.