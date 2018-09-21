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Пеунков Юрий Кириллович

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Место рождения

МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.

Дата рождения

01.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1945

Отец: Пеунков Кирилл Тимофеевич

Мать: Кильдеева Фаина Дмитриевна

МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Рождение ребёнка
02.08.1973

Сын: Пеунков Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Тридчикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.1981

Сын: Пеунков Кирилл Юрьевич

Мать ребёнка: Тридчикова Мария Андреевна

г. Ош
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тридчикова Мария Андреевна

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