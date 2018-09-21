Пеунков Юрий Кириллович
Место рожденияМНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Дата рождения01.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1945
МНР (Монгольская народная республика) г.Чайболсан, Советское представительство.
Рождение ребёнка
02.08.1973
Мать ребёнка: Тридчикова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.07.1981
Мать ребёнка: Тридчикова Мария Андреевна
г. Ош
Бракосочетание
Неизвестно