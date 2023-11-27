Шеманухин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Шеманухин Степан
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Шеманухин Игнат
Мать ребёнка: Шеманухин Анна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шеманухин Григорий
Мать ребёнка: Шеманухин Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Шеманухин Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеманухин Анна
Смерть
Неизвестно