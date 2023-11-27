Шеманухин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманухин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шеманухин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Шеманухин Игнат

Мать ребёнка: Шеманухин Анна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шеманухин Григорий

Мать ребёнка: Шеманухин Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Шеманухин Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеманухин Анна

Смерть
Неизвестно
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