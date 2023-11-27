Шеманухин (Воеводина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманухин (Воеводина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1908

Сын: Шеманухин Игнат

Отец ребёнка: Шеманухин Максим

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шеманухин Григорий

Отец ребёнка: Шеманухин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Шеманухин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеманухин Максим

Смерть
1975
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