Шеманухин (Воеводина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1908
Сын: Шеманухин Игнат
Отец ребёнка: Шеманухин Максим
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шеманухин Григорий
Отец ребёнка: Шеманухин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Шеманухин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеманухин Максим
Смерть
1975