Якушшев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1962
Дочь: Петухова (Якушева) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Якушева Вера Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно