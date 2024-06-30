Якушшев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушшев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1962

Дочь: Петухова (Якушева) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Якушева Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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