Бардинов Василий
мужской, родился 1775, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 1802, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
МатьБардинов Екатерина1758 г.р.
ОтецБардинов Никита1753 г.р.
Супруги
Алена1776 г.р.
Дети
Бардинов Афонасий1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Бардинов Никита
Мать: Бардинов Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бардинов Афонасий
Мать ребёнка: Алена
Смерть
1802