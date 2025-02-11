Бардинов Василий 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Василий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1775, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 1802, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Бардинов Екатерина1758 г.р.
Отец
Бардинов Никита1753 г.р.
Супруги
Алена1776 г.р.
Дети
Бардинов Афонасий1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Бардинов Никита

Мать: Бардинов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бардинов Афонасий

Мать ребёнка: Алена

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1802
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.