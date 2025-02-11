Бардинов Никита
мужской, родился 1753, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 1796, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
МатьБардинов Варвара1713 г.р.
ОтецБардинов Степан1718 г.р.
Супруги
Бардинов Екатерина1758 г.р.
Дети
Бардинов Василий1775 г.р.
(Бардинов) Агрофена1778 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Бардинов Степан
Мать: Бардинов Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бардинов Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардинов Яков
Мать ребёнка: Бардинов Екатерина
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бардинов Василий
Мать ребёнка: Бардинов Екатерина
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Бардинов) Агрофена
Мать ребёнка: Бардинов Екатерина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Бардинов) Наталья
Мать ребёнка: Бардинов Екатерина
Смерть
1796