Бардинов Никита 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Никита

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1753, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 1796, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Бардинов Варвара1713 г.р.
Отец
Бардинов Степан1718 г.р.
Супруги
Бардинов Екатерина1758 г.р.
Дети
Бардинов Василий1775 г.р.
(Бардинов) Агрофена1778 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Бардинов Степан

Мать: Бардинов Варвара

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардинов Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардинов Яков

Мать ребёнка: Бардинов Екатерина

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бардинов Василий

Мать ребёнка: Бардинов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Бардинов) Агрофена

Мать ребёнка: Бардинов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Бардинов) Наталья

Мать ребёнка: Бардинов Екатерина

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1796
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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