Позднякова (Яковлева) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1937
Дата смерти17.04.2003
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1958
Дочь: Андриенко (Позднякова) Вера Викторовна
Отец ребёнка: Поздняков Виктор Васильевич
Смерть
17.04.2003