Позднякова (Яковлева) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Яковлева) Мария Константиновна

Место рождения

Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

10.09.1937

Дата смерти

17.04.2003

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.09.1958

Дочь: Андриенко (Позднякова) Вера Викторовна

Отец ребёнка: Поздняков Виктор Васильевич

Каменнобродская, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
17.04.2003

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