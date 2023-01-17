Варнашев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1862
Мать ребёнка: Варнашева Евдокия (Авдотья) Ивановна
Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1864
Сын: Варнашев Капитон Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1869
Сын: Варнашев Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно