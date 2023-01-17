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Варнашев Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1862

Сын: Варнашев Иван Степанович

Мать ребёнка: Варнашева Евдокия (Авдотья) Ивановна

Модолицы, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1864

Сын: Варнашев Капитон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Погорелово, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Варнашев Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Погорелово, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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