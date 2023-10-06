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Шошин Терентий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шошин Леонтий Афанасьевич

Мать: Шошина Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шошина Арина Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шошина Афимья Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Перфил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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