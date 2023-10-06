Шошин Леонтий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шошин Афанасий Афанасьевич
Мать: Шошина Софья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шошин Терентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно