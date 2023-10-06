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Шошин Леонтий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шошин Афанасий Афанасьевич

Мать: Шошина Софья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Терентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шошин Авдей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шошина Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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