Бояр Ефим Юхим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Бояр Василий
Мать: Бояр Татьяна
Военная служба
С 05.07.1941 по Неизвестно
Военная награда
25.12.1943
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20325715
Военная награда
08.05.1945
Берлин, Германия
Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27526270
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бояр Галина Ефимовна
Мать ребёнка: Бояр Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бояр Валентина Ефимовна
Мать ребёнка: Бояр Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бояр Вера
Смерть
Неизвестно