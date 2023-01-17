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Бояр Ефим Юхим Васильевич

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Место рождения

Новая Прага, Кіровоградська область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бояр Василий

Мать: Бояр Татьяна

Новая Прага, Кіровоградська область
Военная служба
С 05.07.1941 по Неизвестно
Военная награда
25.12.1943
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20325715
Военная награда
08.05.1945
Берлин, Германия
Орден Красной Звезды https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27526270
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бояр Галина Ефимовна

Мать ребёнка: Бояр Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бояр Валентина Ефимовна

Мать ребёнка: Бояр Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояр Вера

Смерть
Неизвестно
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