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Канигин Konehgin Иван Иванович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Канигин Konehgin Иван Финагенович

Мать: Каныгина Федора

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Канигин Konehgin Иван Иванович

Мать ребёнка: Vera

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Канигин Konehgin Алексей Иванович

Мать ребёнка: Vera

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Канигин Konehgin Федот Иванович

Мать ребёнка: Vera

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Попов Popoff Alice Pearl John

Мать ребёнка: Vera

Trans-Caucasia, Russia
Смерть
Неизвестно
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