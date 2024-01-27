Канигин Konehgin Иван Иванович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: Канигин Konehgin Иван Финагенович
Мать: Каныгина Федора
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Канигин Konehgin Иван Иванович
Мать ребёнка: Vera
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Канигин Konehgin Алексей Иванович
Мать ребёнка: Vera
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Канигин Konehgin Федот Иванович
Мать ребёнка: Vera
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Попов Popoff Alice Pearl John
Мать ребёнка: Vera
Trans-Caucasia, Russia
Смерть
Неизвестно