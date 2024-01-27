(Constantinoff) Vera — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Constantinoff) Vera

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1867

Сын: Канигин Konehgin Иван Иванович

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Канигин Konehgin Алексей Иванович

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Канигин Konehgin Федот Иванович

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Попов Popoff Alice Pearl John

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович

Trans-Caucasia, Russia
Смерть
Неизвестно
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