(Constantinoff) Vera
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Канигин Konehgin Иван Иванович
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Канигин Konehgin Алексей Иванович
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1871
Сын: Канигин Konehgin Федот Иванович
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Попов Popoff Alice Pearl John
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Иван Иванович
Trans-Caucasia, Russia
Смерть
Неизвестно