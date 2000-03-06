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Названов Иван Васильевич

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Место рождения

Ичалки

Дата рождения

25.12.1927

Дата смерти

06.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927

Отец: Названов Федор

Мать: Названова (Четвергова) Анна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ваваева Лилия

Мать ребёнка: (Куроедова) Антонина

Рождение ребёнка
1958

Сын: Названов Владимир

Мать ребёнка: (Куроедова) Антонина

Бракосочетание
13.04.1992

Жена: (Куроедова) Антонина

Смерть
06.03.2000

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