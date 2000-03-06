Названов Иван Васильевич
Место рожденияИчалки
Дата рождения25.12.1927
Дата смерти06.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1927
Отец: Названов Федор
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ваваева Лилия
Мать ребёнка: (Куроедова) Антонина
Рождение ребёнка
1958
Сын: Названов Владимир
Мать ребёнка: (Куроедова) Антонина
Бракосочетание
13.04.1992
Жена: (Куроедова) Антонина
Смерть
06.03.2000