Ваваева Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваваева Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

03.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Названов Иван Васильевич

Мать: (Куроедова) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваваев Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1975

Дочь: Хаметова (Ваваева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ваваев Вячеслав Михайлович

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.01.1983

Дочь: Судапина (Ваваева) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ваваев Вячеслав Михайлович

Смерть
03.08.2015

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