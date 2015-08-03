Ваваева Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти03.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Названов Иван Васильевич
Мать: (Куроедова) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1975
Дочь: Хаметова (Ваваева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ваваев Вячеслав Михайлович
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.01.1983
Дочь: Судапина (Ваваева) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ваваев Вячеслав Михайлович
Смерть
03.08.2015