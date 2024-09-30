Шульц Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения25.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.1918
Рождение ребёнка
20.02.1921
Сын: Шульц Вяйнё Иванович
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Шульц Эйно Иванович
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.01.1925
Сын: Шульц Армас Иванович
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.08.1927
Сын: Шульц Вилье Иванович
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1930
Дочь: (Шульц) Айно Ивановна
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.05.1932
Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно