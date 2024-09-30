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Шульц Иван Александрович

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1890

Отец: Шульц Александр Иосифович

Мать: Шульц (Райккерус) Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Бракосочетание
22.09.1918

Жена: Райккерус (Ихо) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
20.02.1921

Сын: Шульц Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Шульц Эйно Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.01.1925

Сын: Шульц Армас Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Шульц Вилье Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1930

Дочь: (Шульц) Айно Ивановна

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1932

Сын: Шульц Виктор Иванович

Мать ребёнка: Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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