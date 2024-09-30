Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульц Иван Александрович

Рождение ребёнка
20.02.1921

Сын: Шульц Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Шульц Эйно Иванович

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.01.1925

Сын: Шульц Армас Иванович

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Шульц Вилье Иванович

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.04.1930

Дочь: (Шульц) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.05.1932

Сын: Шульц Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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