Райккерус (Ихо) Анна-Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1921
Сын: Шульц Вяйнё Иванович
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.05.1923
Сын: Шульц Эйно Иванович
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.01.1925
Сын: Шульц Армас Иванович
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1927
Сын: Шульц Вилье Иванович
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1930
Дочь: (Шульц) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.05.1932
Отец ребёнка: Шульц Иван Александрович
Смерть
Неизвестно