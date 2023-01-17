Романец Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Романец Герасим Маркович
Рождение ребёнка
20.06.1893
Сын: Романец Мефодий Герасимович
Отец ребёнка: Романец Герасим Маркович
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно