Романец Герасим Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романец Герасим Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Романец Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Романец Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1893

Сын: Романец Мефодий Герасимович

Мать ребёнка: Романец Прасковья Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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