Романец Герасим Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Романец Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1893
Сын: Романец Мефодий Герасимович
Мать ребёнка: Романец Прасковья Ивановна
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно