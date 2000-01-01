Шипицын Василий Михайлович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Шипицын Михаил
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
04.01.1877
Дочь: Домника Васильевна
Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна
д. Мельниковой
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шипицын Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно