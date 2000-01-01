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Шипицын Василий Михайлович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шипицын Михаил

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
04.01.1877

Дочь: Домника Васильевна

Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна

д. Мельниковой
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипицын Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Шипицына Евлампия Степановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Евлампия Степановна

Смерть
Неизвестно
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