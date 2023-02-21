Шипицына Евлампия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Евлампия Степановна

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Место рождения

д. Шушаковой Тобольской губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Степан

Мать: не указана

д. Шушаковой Тобольской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1877

Дочь: Домника Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович

д. Мельниковой
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипицын Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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