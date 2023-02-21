Шипицына Евлампия Степановна
Место рожденияд. Шушаковой Тобольской губернии
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Степан
Мать: не указана
д. Шушаковой Тобольской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1877
Дочь: Домника Васильевна
Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович
д. Мельниковой
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Сын: Шипицын Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Шипицын Василий Михайлович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно