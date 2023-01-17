Шамсикамар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсикамар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муфтахутдин Абушахмин

Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фатима Абушахмина

Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ахмажетдин Абушахмин

Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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