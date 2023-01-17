Шамсикамар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фатима Абушахмина
Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ахмажетдин Абушахмин
Отец ребёнка: Абушахма Сафаргалиев
Место жительства
Неизвестно
Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)