Абушахма Сафаргалиев
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Сафаргалий Халитов
Мать: Гафия
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шамсикамар
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Фатима Абушахмина
Мать ребёнка: Шамсикамар
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ахмажетдин Абушахмин
Мать ребёнка: Шамсикамар
Место жительства
1850
Работа или профессия
Неизвестно
Азанчей | Должность: Азанчей
Работа или профессия
Неизвестно
Азанчей
Место жительства
Неизвестно