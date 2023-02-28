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Абушахма Сафаргалиев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Сафаргалий Халитов

Мать: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Муфтахутдин Абушахмин

Мать ребёнка: Шамсикамар

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фатима Абушахмина

Мать ребёнка: Шамсикамар

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ахмажетдин Абушахмин

Мать ребёнка: Шамсикамар

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
1850
Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Азанчей | Должность: Азанчей
Работа или профессия
Неизвестно
Азанчей
Место жительства
Неизвестно
Кадыбаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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