Мандрыгина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгина Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыгин Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мандрыгин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Мандрыгин Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Мандрыгин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Мандрыгин Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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