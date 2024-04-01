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Мандрыгин Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Мандрыгин Иван Петров

Мать: Мандрыгина Федора Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Мандрыгин Андрей Федоров

Мать ребёнка: Мандрыгина Федосья

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Мандрыгин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Мандрыгина Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыгина Федосья

Смерть
Неизвестно
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