Мандрыгин Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Мандрыгин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Мандрыгина Федосья
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Мандрыгин Алексей Федоров
Мать ребёнка: Мандрыгина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мандрыгина Федосья
Смерть
Неизвестно