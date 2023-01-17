Щукин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Федор Иванович

Щукин Федор Иванович

avatar

Место рождения

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Иван Васильевич

Мать: не указана

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Александра

Рождение ребёнка
03.10.1960

Сын: Щукин Василий Федорович

Мать ребёнка: Щукина Александра

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Александра

Рождение ребёнка
Около 1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Александра

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Александра

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щукина Александра

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Щукин Александр Федорович

Мать ребёнка: Щукина Александра

Рождение ребёнка
16.07.1977

Сын: Щукин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Щукина Александра

д.Ивантец
Рождение ребёнка
Около 1980

Сын: Щукин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Щукина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Александра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close