Щукин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
03.10.1960
Мать ребёнка: Щукина Александра
Рождение ребёнка
15.12.1965
Рождение ребёнка
Около 1968
Рождение ребёнка
Около 1970
Рождение ребёнка
?.05.1971
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Щукин Александр Федорович
Мать ребёнка: Щукина Александра
Рождение ребёнка
16.07.1977
Мать ребёнка: Щукина Александра
д.Ивантец
Рождение ребёнка
Около 1980
Мать ребёнка: Щукина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Александра
Смерть
Неизвестно