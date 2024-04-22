Щукина (Шашерина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Шашерина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Самылово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 01.06.1901 ст.

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.06.1901 ст.

Отец: Шашерин Алексей

Мать: Шашерина Елена

Самылово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1931

Сын: Щукин Федор Иванович

Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клара Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич

Ивантец, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Иван Васильевич

Смерть
Около 1993
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