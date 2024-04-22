Щукина (Шашерина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.06.1901 ст.
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.06.1901 ст.
Отец: Шашерин Алексей
Мать: Шашерина Елена
Рождение ребёнка
24.10.1931
Сын: Щукин Федор Иванович
Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клара Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Щукин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1993