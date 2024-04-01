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Богунов Яков Исакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1908

Дата смерти

31.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1908

Отец: Богунов Исаак Семенов

Мать: Богунова Агафья Ивановна

Родной брат отцу Яков и девица Стефанида Тимофеевна Богунова
Бракосочетание
01.02.1930

Жена: Богунова Мария Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Богунова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1934

Сын: Богунов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Богунова Мария Васильевна

Св о рождении 255137 от 6 февраля 1958
Военная служба
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
121 осбр (121 осбр)
Смерть
31.03.1942
Ленинградская обл., Залучский р-н, д. Онуфриево, в районе
Пропал без вести
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