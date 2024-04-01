Богунов Яков Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1908
Дата смерти31.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
24.03.1908
Отец: Богунов Исаак Семенов
Мать: Богунова Агафья Ивановна
Родной брат отцу Яков и девица Стефанида Тимофеевна Богунова
Бракосочетание
01.02.1930
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Богунова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1934
Мать ребёнка: Богунова Мария Васильевна
Св о рождении 255137 от 6 февраля 1958
Военная служба
Неизвестно
121 осбр (121 осбр)
Смерть
31.03.1942
Ленинградская обл., Залучский р-н, д. Онуфриево, в районе
Пропал без вести