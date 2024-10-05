Половинчиков Александр Яковлев 10.08.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Половинчиков Александр Яковлев

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

10.08.1889 ст.

Дата смерти

18.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1889 ст.

Отец: Половинчиков Яков Николаев

Мать: Половинчикова Анна Васильева

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанский сын
Крещение
12.08.1889 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Восприемники: Петр Захаров Нозпнетов ???, Екатерина Николаева Половинчикова
Смерть
18.04.1893 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Причина смерти: От простуды
Похороны
21.04.1893 ст.
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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