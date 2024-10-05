Половинчиков Александр Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.08.1889 ст.
Дата смерти18.04.1893 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1889 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанский сын
Крещение
12.08.1889 ст.
Восприемники: Петр Захаров Нозпнетов ???, Екатерина Николаева Половинчикова
Смерть
18.04.1893 ст.
Причина смерти: От простуды
Похороны
21.04.1893 ст.