Кузка-Василенко Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка-Василенко Илья Федорович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

20.07.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1787

Отец: Кузка-Василенко Федор Иванович

Мать: Кузка-Василенко Матрона Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792 Сестра-близнец Макрина
Бракосочетание
12.10.1812

Жена: Василенко Феодора Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SS-V?i=29&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.02.1838

Дочь: Кузка Лукия Ильинична

Мать ребёнка: Василенко Феодора Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97N-8?i=430&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно
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