Кузка-Василенко Илья Федорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1787
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36R-2?i=651&cc=4133834&cat=1013792 Сестра-близнец Макрина
Бракосочетание
12.10.1812
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SS-V?i=29&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
10.02.1838
Дочь: Кузка Лукия Ильинична
Мать ребёнка: Василенко Феодора Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97N-8?i=430&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно