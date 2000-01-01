Резвых Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Милютина Дуня Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Резвых ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Резвых ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резвых ?
Смерть
Неизвестно