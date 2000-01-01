Резвых ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1903
Дочь: Милютина Дуня Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Резвых Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резвых Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Резвых Яков
Смерть
Неизвестно