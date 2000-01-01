Резвых ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвых ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Милютина Дуня Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Резвых Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвых Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Резвых Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резвых Яков

Смерть
Неизвестно
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