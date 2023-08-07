Евлашин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлашин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евлашин Василий

Мать: ?? Мать

Рождение ребёнка
07.09.1962

Сын: Евлашин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Евлашина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлашин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Евлашина Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
кладбище Большая каменка
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