Евлашин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евлашин Василий
Мать: ?? Мать
Рождение ребёнка
07.09.1962
Сын: Евлашин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Евлашина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлашин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Евлашина Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
кладбище Большая каменка