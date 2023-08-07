Евлашин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлашин Александр Владимирович

Евлашин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евлашин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евлашина Любовь Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно