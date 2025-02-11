Лебедев Иван До 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1890, Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

умер Неизвестно

Дети
Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна23.07.1914 г.р.
Иевлева (Лебедева) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван

Мать ребёнка: Лебедева ?

Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курзанова (Лебедева) Мария

Мать ребёнка: Лебедева ?

Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева (Лебедева) Евдокия

Мать ребёнка: Лебедева ?

Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
23.07.1914

Дочь: Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Лебедева ?

Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.