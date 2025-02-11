Лебедев Иван
мужской, родился До 1890, Ивановка, Порецкий район, Чувашская Республика
умер Неизвестно
Дети
Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна23.07.1914 г.р.
Иевлева (Лебедева) ЕвдокияНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Иван
Мать ребёнка: Лебедева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курзанова (Лебедева) Мария
Мать ребёнка: Лебедева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева (Лебедева) Евдокия
Мать ребёнка: Лебедева ?
Рождение ребёнка
23.07.1914
Дочь: Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Лебедева ?
Смерть
Неизвестно