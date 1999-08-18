Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна
Место рожденияДеревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Дата рождения23.07.1914
Дата смерти18.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914
Отец: Лебедев Иван
Мать: Лебедева ?
Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Михайлов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
23.02.1941
Сын: Михайлов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
06.03.1943
Дочь: Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
25.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
09.02.1947
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
22.04.1949
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
20.04.1951
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Рождение ребёнка
25.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович
Город Миасс
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1999