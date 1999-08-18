Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Лебедева) Антонина Ивановна

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Место рождения

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика

Дата рождения

23.07.1914

Дата смерти

18.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914

Отец: Лебедев Иван

Мать: Лебедева ?

Деревня Ивановка Порецкого района Чувашская республика
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Михайлов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
23.02.1941

Сын: Михайлов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
06.03.1943

Дочь: Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
25.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
09.02.1947

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
22.04.1949

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
20.04.1951

Дочь: Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Рождение ребёнка
25.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Михаил Иванович

Город Миасс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил Иванович

Смерть
18.08.1999
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